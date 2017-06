Le directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé visite l’Hôpital Principal de Dakar Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 15:22 commentaire(s)|



Elimination de la transmission mère enfant du VIH

Le directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé visite l’Hôpital Principal de Dakar



En lançant son plan d’élimination de la transmission mère enfant du VIH (e-TME) en 2012, le Conseil National de Lutte contre le sida cherchait à avoir « Zéro transmission mère enfant du VIH, et montrer qu’il est possible d’éliminer la transmission mère enfant du VIH. L’expérience l’a démontré avec l’hôpital Principal de Dakar.

L’hôpital Principal de Dakar collaboration avec le CNLS et la division de lutte contre le sida (DLSI) du Ministère de la Santé, recevra le Lundi 19 Juin 2017, à 9h30h, Mr Michel Sidibé, Directeur Exécutif de l’ONUSIDA. Cette visite entre dans le cadre de partage des expériences réussies dans le domaine de la prévention de la transmission mère enfant du VIH.

Il est important de rappeler que la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) est une stratégie fondée sur des évidences qui visent à s'assurer que la mère vivant avec le virus ne le transmette pas à son bébé pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.

De nombreux efforts ont été consentis dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour accélérer l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (eTME).

Le Sénégal qui a toujours enregistré de bons résultats dans la lutte contre le sida en général a lancé le 1er Décembre 2012, son plan d’élimination de la Transmission Mère enfant du VIH avec des micro-plans dans les 14 régions du Sénégal. Le suivi périodique de ces micros plans a permis d’identifier et de partager des bonnes pratiques.

Par ailleurs, cette année lors des journées médicales de l’hôpital Principal de Dakar le thème a porté sur : « l’Infection à VIH / SIDA : vers une élimination ? » avec de nombreuses communications sur l’e-TME. La meilleure pratique sur ce domaine a été l’étude rétrospective d’une Cohorte de 83 gestantes suivies sur une période de 14 ans avec zéro enfant infecté.

Le CNLS et la DLSI dans le cadre de la visite du Directeur exécutif de l’ONUSIDA ont choisi le site de l’hôpital pour communiquer autour de l’eTME au Sénégal à l’horizon 2020.

Pour toutes informations, veuillez contacter:



Mr. Moussa SAMB : Hopital Principal de Dakar: Tél. 33 839.58.24 – 76 685 82 10

Email

Mr Macoumba MBODJ: CNLS: Tel: 78 637 08 80

Email:

Madame Seynabou MBODJ KHOUMA: CNLS: Tél. 77 529 63 81

