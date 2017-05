Le domicile du lutteur, Balla Gaye 2 échappe à un …

A en croire nos confrères, Balla Gaye 2 s’est précipité dans sa voiture pour en extirper un extincteur aux fins d'éteindre le début d’incendie. « C’était une bonbonne de gaz qui a failli prendre feu. Mais Balla Gaye 2 a réussi à l’éteindre avec son extincteur qui était dans sa voiture. Il n’a pas paniqué, il a gardé son calme », informe son chargé de communication.



Tout cela pour dire que le Lion de Guédiawaye s’expose moins aux médias et son monsieur Com’ ajoute: « Balla Gaye 2 ne donne plus d’interview à l’improviste. S’il ne donne pas son accord, cela ne se fera plus. D’ailleurs il n’est pas prêt à parler. Ce combat est très important, donc; il s’expose moins », lâche-t-il.



pointdakar