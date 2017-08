Le faux procureur Moussa Diouf condamné à 1 an de prison ferme USURPATION D’IDENTITE, DE FONCTION ET ESCROQUERIE Moussa Diouf, qui se faisait passer pour le procureur Adama Ndiaye de la Cour d’appel de Ziguinchor afin de gruger ses victimes, comparaissait hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour les infractions d’usurpation d’identité, de fonction et d’escroquerie. Il a été condamné à 1 an de détention ferme, malgré ces dénégations.



Hier, devant le tribunal de grande instance de Dakar où il comparaissait pour usurpation d’identité, de fonction et escroquerie, le procureur Bernard Coly n’a pas eu beaucoup de peine à requérir une peine de 1 an ferme à l’encontre du récidiviste Moussa Diouf, après son interrogation. Et bien évidemment, le juge a suivi ce réquisitoire du parquet en le condamnant à cette peine après l’avoir déclaré atteint et convaincu de ces chefs d’accusations. Il n’y a pas plus futé et audacieux que le prévenu Moussa Diouf. Ce malin se faisait passer pour le procureur Adama Ndiaye, l’actuel substitut du Procureur général près de la Cour d’appel de Ziguinchor. Ce faisant, il a escroqué plusieurs personnes qui ont eu le malheur de le croiser.

Parmi ses victimes, il y a le nommé P. Diouf, un inspecteur des impôts et domaines. Pour mieux l’appâter et l’entrainer dans son piège, il a usurpé l’identité du frère d’une personne bien connue dans l’administration fiscale. Son mode opératoire consistait à prendre des bons dans certaines grandes surfaces de la place avant de se fondre dans la nature laissant ainsi ses victimes dans le désarroi. Malheureusement pour lui, il a été épinglé au Port autonome de Dakar par la Sûreté urbaine, au moment où il s’y était présenté pour commettre les mêmes forfaits.

Par malchance, la victime qu’il avait ciblée, un lieutenant des Douanes du nom de B. Diouf, était déjà au courant de ses agissements. Et ce dernier a informé le vrai procureur Adama Ndiaye, qui s’est empressé d’aviser les éléments de la Sûreté urbaine. Une enquête a été menée par les hommes du Commissaire El Hadji Cheikh Dramé afin de procéder à son interpellation. Cette recherche a prouvé que le prévenu Moussa Diouf n’en est pas à sa première opération. Par le passé, en 2014, il avait été condamné à deux ans de prison ferme pour des faits similaires. Audience lors de laquelle le vrai procureur Adama Ndiaye était le représentant du ministère public.

Interrogé hier devant la barre, il a contesté avec véhémence ces accusations, attestant qu’il n’a jamais usurpé la fonction du procureur. Concernant l’escroquerie, même son de cloche. Il a déclaré avoir emprunté 60.000 francs Cfa à sa victime. Il n’a pu convaincre personne.



