Le film de l'arrestation d'un trafiquant de Yamba à Yeumbeul: "la Citroën de couleur rouge immatriculée Dk 9113 BB, convoyait 44 paquets de 1,5 kg de chanvre indien l’unité"

La vaste opération effectuée par le commissariat de Yeumbeul Asecna a révélé autre chose que la saisie de 4 tonnes de riz impropre à la consommation. Les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont également réussi une autre prouesse hier, avec la saisie de 66 kg de chanvre indien repartis en 44 paquets de 1,5 kg l’unité.



La drogue était transportée par un certain Ibrahima D. à bord d’une voiure de marque Citroën de couleur rouge immatriculée Dk 9113 BB.



Ce dernier a été pris dans le filet des limiers en patrouille sur la route de Boune, hier matin, à 4h45mn. Le convoyeur de drogue a engagé une folle course-poursuite et a tenté de foncer sur les policiers qui ont esquivé l’assaut et lui ont fait une queue de poisson.



Le gus était dans le viseur de la police depuis longtemps pour les mêmes pratiques. Il avait emprunté par le passé, le même tronçon routier (Yeumbeul-Keur Massar via Boune) pour convoyer sa marchandise.







Les Echos