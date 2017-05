Le fils d'Oussama Ben Laden lance un message qui inquiète le monde entier !

Hamza ben Laden, le fils d’Oussama ben Laden, effraie le monde entier en appelant aux extrémistes musulmans d’entreprendre des attaques contre l’Occident. Il les empresse d’entreprendre des attentats suicides afin de faire le plus de dégâts et de viser « la jugulaire de l’ennemi ».



Son message vidéo en arabe est sous-titré en anglais et déclare : « Ceci est un conseil pour toute personne qui a l’intention de mener une opération de martyre. »



Pendant son discours, on voit des photos de terroristes ayant mené avec succès des attaques en Occident. Ben Laden, qui aurait 28 ans, continue : « choisissez bien vos cibles afin de faire encore plus de dommages à vos ennemis. Si vous pouvez prendre une arme à feu, c’est bien; sinon, il y a beaucoup d’options. Attaquez pour tuer, visez la jugulaire de l’ennemi et tirez sur ses articulations.»



Le professeur Anthony Glees, un expert du terrorisme, dit que « la menace de cette vidéo est extrêmement sérieuse.







Il semblerait qu’Hamza ben Laden se positionne lui-même en tant que nouveau leader d’Al Qaeda, défiant Ayman al-Zawahiri qui a pris le contrôle du groupe terroriste suite au décès d’Oussama ben Laden au Pakistan en 2011.