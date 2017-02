Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le fils de 50 Cent se lance dans le rap et clashe son père Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 13:33 | | 0 commentaire(s)| Les problèmes continuent pour 50 Cent. Il ne semble plus avoir de problèmes d'argent, mais maintenant, c'est son propre fils qui pourrait bien lui causer du tort.

Marquise Jackson n'est autre que le fils de 50 Cent et il décide de se lancer dans la musique.

Piston, piston, on veut faire comme papa ? Pas vraiment. Si le jeune rappeur est le portrait craché de son père, il ne souhaite pourtant pas lui ressembler. En réalité, Marquise entretient des relations plutôt tumultueuses avec son paternel et ne semble pas avoir été un enfant choyé par sa star de père.



Il s'agit là le tout premier morceau de Marquise Jackson. Il se dit fier de ce début : "C’est la première chanson que j’ai jamais faite. C’est ma première chanson complète avec un refrain, des couplets et tout. C’est plus ou moins moi, en train de me lâcher, d’évacuer beaucoup de frustrations et de m’exprimer sur mes sentiments".



Un morceau plutôt réussi pour un début de carrière qui s'annonce prometteur. Un nom, qui lui colle à la peau, même si le rappeur de 18 ans fait tout pour se détacher du style de son père avec un flow qui sonne plutôt West Coast, aux antipodes du New York natal de son père.

Le titre parle de lui-même, Different, comme pour marquer au fer rouge, dès le début de sa carrière, qu'il n'est pas celui que l'on croit.

Avec un tel nom (malgré lui) et un tel talent, Marquise Jackson ne peut que réussir dans la musique. Et vous, vous en pensez quoi ?

Source booska-p.com





Accueil Envoyer à un ami Partager