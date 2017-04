Le footballeur Thibaut Courtois annonce sa rupture avec Marta, sa compagne enceinte de 8 mois

Gardien de but de l’équipe de Chelsea, le footballeur belge Thibaut Courtois vient d’annoncer sa rupture avec sa compagne Marta, enceinte de leur deuxième enfant. La nouvelle fait grincer les dents sur les réseaux sociaux. Le footballeur belge Thibaut Courtois, célèbre gardien de but de l’équipe de Chelsea, vient de confirmer par communiqué sa rupture avec Marta Dominguez, la mère de leur petite Adriana, actuellement enceinte de huit mois de leur deuxième enfant !



« Marta et moi ne sommes plus ensemble, a déclaré le joueur de 24 ans dans son communiqué diffusé par le site belge DH.be. Depuis le début septembre, nous faisons, en toute amitié, notre vie chacun de son côté, même si Marta était enceinte depuis un mois de notre deuxième enfant. Elle a déménagé à Madrid, je suis resté à Londres. »

Prétextant un calendrier sportif trop chargé, Thibaut Courtois ajoute : « Je n’ai pas pu lors des derniers mois la soutenir comme il se doit. Nous nous aimons toujours, nous nous entendons encore très bien, mais nous avons mis un terme définitif à notre relation, sans pour autant fuir nos responsabilités. »



Bien conscient de la situation délicate, l’international belge conclut en évoquant son fils à venir. « Dans un mois un petit prince naîtra, Nicolás, déclare-t-il. Nous désirons que nos enfants reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. Nous continuerons à rester présents dans la vie de l’autre, comme d’excellents amis et comme les meilleurs parents que nos deux enfants puissent avoir. Leur bonheur est notre première priorité.



Entre temps, nous attendons tous avec impatience la naissance de notre petit trésor. Nous espérons que notre vie privée sera respectée. »



