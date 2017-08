Le frère d’Assane Diouf se prosterne : « Nous présentons nos excuses au Président de la République à toutes ses victimes… » De plus en plus des voix s’élèvent pour demander le pardon en faveur d’Assane Diouf, du nom de ce jeune qui s’est illustré par des insultes publiques, entre autres, même si elles ne sont pas d’accord avec sa démarche qu’elles jugent scandaleuse.

Parmi elles, celles de son propre frère, Mame Balla Diouf. « Je suis le frère utérin d’Assane Diouf. Je tiens à dire d’emblée, qu’aucun membre de la famille n’approuve les insultes et les insanités qu’il a proférées à l’endroit de ses concitoyens », a-t-il déclaré, estimant que « ce serait, quand même, faire montre de lâcheté que de l’abandonner à son propre sort ».



« Nous ne pouvons que solliciter le pardon du chef de l’Etat et de toutes les personnes à qui les Assane Diouf a causé du tort. Nous avons été éduqués sur la base des préceptes de l’Islam et des valeurs du Mouridisme... », a poursuivi Mame Balla Diouf.



A l’en croire, « Assane avait toujours un grand respect pour les grandes personnes ». D’ailleurs,"lorsque je l’ai retrouvé hier, dans les locaux de la DIC, il m’a cédé sa place et m’a dit qu’il ne pouvait pas parler en mon absence…"



Il a démenti les rumeurs de tortures qu'aurait subies son frère. "Ce qui se raconte est faux. Assane est dans de très bonnes conditions. J'ai passé la journée avec lui et il n'a rien dit. Il se porte bien et a été bien traité et n'a pas été torturé", a-t-il rapporté.



Il informe qu’avant même de quitter les locaux de la DIC, Assane Diouf lui a remis 100 dollars pour les dépenses de la famille. C’est dire qu’Assane sait certainement ce qu’il fait.



A noter qu’aucune charge n’a été finalement retenue contre lui après une journée passée entre les mains de la DIC.







