Le frère de Serge Aurier au cœur d’un scandale…Explications

Christopher Aurier, 23 ans, évolue en cinquième division belge, sensiblement équivalente à la CFA2 en France. Comme son célèbre frère Serge, il a été formé au Racing club de Lens. Mais la comparaison s’arrête là. Sur le site internet SoFoot.com, le 19 février, Christopher déclarait à propos de son frère et lui : « On a à peu près le même caractère. On est posés, on aime rigoler, chambrer. On a beaucoup de fierté ».



Soupçonné d’avoir agressé une prostituée d’une vingtaine d’années, Christopher Aurier, a été placé en garde-à-vue à Lille mardi soir. Lui et deux autres personnes auraient pris rendez-vous avec la jeune femme sur internet. Une fois dans sa chambre, ils l’auraient menacée avec un pistolet factice avant de la gazer et de lui voler sa carte bleue et son téléphone, selon la Voix du Nord.





La jeune femme ne s’est pas laissée faire et les agresseurs ont riposté en l’aspergeant de gaz avant de s’enfuir en emportant sa carte bleue et son téléphone. Mais ils ont oublié sur place un bonnet et la fameuse bombe lacrymogène. Les enquêteurs ont ainsi pu relever des traces d’ADN et identifier le footballeur qui était déjà dans les fichiers de la police. Ce dernier a donc été interpellé, mardi, et placé en garde-à-vue.



Thierno Malick Ndiaye