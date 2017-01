Le «garouwalé » d’Aminata Touré à Khalifa SALL: «Macky Sall, lui a eu le courage de prendre son destin en main »

L’ancien Premier ministre a répondu à son voisin de Grand Yoff, l’édile de la capitale, Khalifa Sall. Dans un communiqué, l’envoyée spéciale du Président Macky Sall brocarde le maire de Dakar tout en se garder de le citer nommément.



«Macky Sall, lui a eu le courage de prendre son destin en main quand il a fallu. Il a été conséquent dans sa démarche. Pour solder tous ses comptes, il a démissionné du PDS et rendu tous les mandats obtenus sous la bannière de ce parti. Il a eu l’intelligence de créer sa propre organisation et d’aller à la conquête des suffrages des Sénégalais. Cela nécessite une bonne dose de courage et de témérité. Dans la vie d’une manière générale, l’intelligence ne sert pas à grand-chose, si elle ne s’appuie pas sur le courage. C’est particulièrement valable en politique», explique Aminata Touré.



