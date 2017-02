Le gouvernement a pris la décision d’harmoniser les tarifs de l’électrification en milieu rural

« Il y a plusieurs opérateurs en milieu rural qui appliquent des tarifs différents », dit le directeur général de la Commission de régulation du secteur de l’électricité, Ibrahima Amadou Sarr qui soutient que « le gouvernement a pris la décision d’harmoniser les tarifs en milieu rural».



« En attendant l’effectivité de cette harmonisation, le gouvernement, suivant en cela les recommandations de la CRSE, a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire sensiblement le coût de l’électricité », a-t-il ajouté.



Les mesures vont concerner la réduction de 50% de l’apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, ainsi que la baisse de 25% des factures des clients au forfait et enfin l’application du tarif pré paiement de SENELEC aux clients ne disposant pas d’un compteur.



Le ministre en charge de l’énergie a informé la commission que l’Etat a prévu en 2017, une enveloppe de 3 milliards de FCFA pour prendre en charge les coûts qui y sont liés, a rappelé le DG de la CRSE.



Thierno Malick Ndiaye