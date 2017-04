Le gouvernement espagnol présente ses condoléances au Sénégal, à la Mauritanie et à la Gambie

COMMUNIQUE



Le gouvernement d’Espagne a appris avec une grande peine, le tragique incendie qui a eu lieu ce 12 avril pendant le pèlerinage religieux dans la localité de Médina Gounass, et qui a fait 25 victimes et 80 blessés.



Dans ces moments difficiles, le Gouvernement d’Espagne transmet ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, aux membres de la confrérie Tidjane et aux autorités sénégalaises, ainsi qu’à celles de la Mauritanie et de la Gambie, étant donné que des ressortissants de ces pays se trouvaient parmi les victimes. Il forme également des vœux pour un rétablissement complet et prompt des blessés.



Madrid, le 15 avril 2017



