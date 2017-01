Le groupe État islamique revendique l'attentat d'Istanbul du Nouvel An.

«Dans la continuité des saintes opérations menées par l'Etat islamique contre le protecteur de la Croix, la Turquie, un soldat héroïque du califat a frappé une des discothèques les plus connues où les chrétiens célèbrent leur fête apostate», indique un communiqué, également rédigé en turc.

C'est la première fois que le groupe terroriste revendique un attentat en Turquie. Dimanche soir, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) avait nié toute implication.

Sept minutes, entre 01 heure 15 et 01 heure 22, un soir de réveillon. C'est le temps qu'il aura fallu à un seul tireur pour tuer 39 personnes et en blesser 65 autres dans une discothèque d'Istanbul. Sa cible: le club Reina, situé entre une large avenue et les rives du Bosphore dans le quartier d'Ortaköy, à quelques centaines de mètres de l'endroit où se tenaient les célébrations officielles du Nouvel An.

Le club-bar-restaurant - l'un des plus grands de la ville, avec ses 3000 mètres carrés - est fréquenté chaque soir par plusieurs centaines de personnes, Turcs, touristes ou expatriés, anonymes et célébrités. Parmi les personnes tuées, on compte d'ailleurs une franco-tunisienne et au moins une quinzaine d'étrangers: d'Arabie saoudite, du Maroc, du Liban, de Libye. Les autorités turques ont très vite dénoncé un acte terroriste.

Le Figaro.