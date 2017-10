Le groupe Sonatel visite la région de Thiès

Sonatel se rend dans la région de Thiès pour rencontrer et échanger avec les autorités et les populations sur le développement économique et social de la région. Plusieurs actions et activités sur les plans technique et commercial, mais également dans le domaine de la RSE de Sonatel vont être présentées à cet effet au bénéfice des habitants de la région.



Equiper les conducteurs de moto-taxis de casques et gilets : gage de sécurité routière et de prévention



100 casques de protection et 500 gilets fluorescents, ce sont les équipements de sécurité que le groupe Sonatel offre à la Mairie de Thiès pour l’accompagner afin de renforcer les actions de prévention routière, réaffirmant ainsi son rôle d’entreprise citoyenne.

Ces équipements seront mis à la disposition des conducteurs de moto-taxis de la ville de Thiès qui y sont de grands acteurs du secteur des transports et y assurent une mission de service public accessible à une grande partie des populations.



Avec ce geste, Sonatel soutient la campagne de l’Etat et de ses démembrements, mais aussi les collectivités locales dans la Prévention Routière en diminuant les risques d’accidents de la route.

Lancement de la 4G à Thiès



En plus de Dakar, Saly, Touba, Saint – Louis, Tivaouane, Ziguinchor, la ville nouvelle de Diamniadio et Kaolack, la 4G est aussi disponible à Thiès.

Thiès, 2ème ville du Sénégal accueille la 4G. Le réseau internet mobile haut débit va être d’une grande utilité pour l’une des régions les plus engagées dans le développement du pays sur le plan économique, social et environnemental. Ainsi, les populations de Saly, Somone, Mbour, Ndiass, NGaparou et Tivaouane ont aujourd’hui accès à la technologie 4G. Les travaux d’extension du réseau sont encore en cours, mais on peut d’ores et déjà noter un taux de couverture satisfaisant des principales communes ; 90% par exemple pour la ville de Thiès.



Sonatel est, depuis le 11 juillet 2016, le seul opérateur au Sénégal à avoir déployé une technologie 4G pour permettre à ses clients de profiter du meilleur de l’Internet Haut débit sans devoir payer plus : la 4G au même prix que la 3G avec un débit 140 Mbps soit 7 fois plus que la 3G (+ de 20 Mbps).



Avec un démarrage au niveau de Dakar, de la petite Côte et de Touba, le déploiement de la 4G est en constante progression. Ainsi, l’extension de la couverture 4G se poursuit en 2017 avec plusieurs nouveaux sites dans la région de Dakar et dans les capitales des autres régions du pays. C’est notamment le cas des régions de Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor sachant que les intégrations se poursuivent pour le renforcement de la couverture dans les grandes localités du pays.



Avant 2018, Tamba, Matam, Kolda, Kédougou, Dagana, Sébikhotane, des localités de la zone Nord (comme Thiago, Saed, Bokhol, Gaé, Guidakhar) seront entièrement couvertes par le réseau 4G d’orange et bien sûr le Renforcement de la zone de Dakar assurera davantage la qualité de réseau dans la Capitale.

En proposant une large couverture de la population avec le déploiement progressif de son réseau 4G sur le territoire, le groupe Sonatel entend offrir la meilleure expérience client et continuer à être un acteur moteur de la couverture numérique nationale.



La Fondation Sonatel réhabilite et équipe le Bâtiment E du Lycée Malick SY de Thiès





La Fondation Sonatel vient de donner un coup de neuf exceptionnel au Lycée Malick SY de Thiès en réhabilitant et en équipant l’intégralité du Bâtiment E.

Par toutes ces actions, activités et rencontres avec les autorités de la région de Thiès, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté d’être à l’écoute de l’ensemble de ses parties prenantes partout au Sénégal, mais un acteur citoyen du bien-être communautaire à travers sa politique de responsabilité sociale d’entreprise.