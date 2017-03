Le groupe Wari rachète une banque libyenne basée au Togo L’entreprise Wari du jeune tycoon Kabirou Mbodje prend de la voilure. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, Wari vient de racheter la SIAB ( Société interafricaine de Banques, ex Banque arabe libyenne pour le commerce extérieur BALTEX ). L’opération a été bouclée il y a quelques semaines. Confidentiel Afrique revient sur les péripéties de la transaction . Exclusif.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

L’entrepreneur sénégalais, Kabirou Mbodje, PDG du groupe Wari passe à la vitesse supérieure.



Après avoir fait tomber dans son escarcelle l’opérateur de téléphonie Tigo récemment, le Groupe Wari reluit désormais les coffres de la Banque Libyenne , la SIAB du Togo ( ex BALTEX).



Cet établissement bancaire basé à Lomé est une filiale de la holding Libyan Foreign Bank, actionnaire majoritaire et stratégique des banques BCN et BCB (Banque commerciale du Niger et Banque commerciale du Burkina). Des informations de première main en possession de Confidentiel Afrique, confirment le rachat de la SIAB (Société Interafricaine de Banques) par le groupe Wari.



Après plusieurs mois de tractations menées en douceur sur l’axe Dakar – Lomé – Dubai, l’opération de rachat de la banque libyenne a été concluante. Cette opération de rachat -dont le coût de la transaction ne nous a pas été révélé- confirme les grandes ambitions du Groupe Wari de se développer et de mener sa stratégie d’expansion à bons pavés vers les marchés à forte valeur ajoutée de la zone Uemoa.



Ce rachat pour l’instant est soumis au quitus des autorités de la Commission bancaire d’Abidjan. L’entrepreneur Kabirou Mbodje, compte ainsi profiter de la synergie autour de la plateforme Wari ( services financiers, téléphonie et Banque Corporate et détail maintenant ) pour accroître son ambitieux plan d’affaires aussi bien centré au Sénégal que dans le continent.



L’objectif en s’offrant la SIAB – Togo est de très vite relancer l’activité bancaire de cette Banque Libyenne, une des plus vieilles ( 30 ans d’existence ) à Lomé.



La Société Interafricaine de Banque (SIAB), issue de l’ex Banque Arabe Libyenne Togolaise du Commerce Extérieur (BALTEX), une société de droit togolais, est l’œuvre de la politique de coopération entre la Libye et le Togo.



Par Ismael AIDARA – Confidentialafrique

