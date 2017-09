Le «high kick» de Sadio Mané a laissé des traces Ce week-end, l'ailier sénégalais de Liverpool a coûté des points au classement à son équipe à Manchester City (5-0)... et des points de suture à son adversaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

Samedi après-midi, les réseaux sociaux ont vibré, après la faute de Sadio Mané sur le portier des «Citizens», Ederson. L'attaquant des «Reds» méritait-il de se faire expulser, pour ce qui ressemblait plus à de la maladresse qu'à une vilaine agression? La réponse est «oui» et les images font mal, le portier étant même obligé de sortir du terrain sous assistance respiratoire.

Mané a été suspendu pour trois rencontres par la Premier League. Et si Liverpool envisageait lundi de faire recours contre cette décision… les photos parues sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Bien marqué au visage, Ederson a néanmoins repris l'entraînement mardi matin.







