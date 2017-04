Le jour où Diana, enceinte, a voulu se suicider

En cette année des 20 ans de la mort de Lady Diana, la sortie du livre, Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, écrit par l'écrivain Sally Bedell Smith risque de faire couler beaucoup d'encre. La presse britannique a déjà publié les bonnes feuilles de cet ouvrage et les amoureux de la famille royale y apprennent sans surprise que c'était presque la guerre entre Diana et son mari, le prince Charles, après leur mariage en 1981.



La veille de son mariage, le fils de la Reine Elizabeth aurait pleuré à cause de la pression exercé par sa mère et des doutes qui l'habitaient quant au bien-fondé de son idylle avec Diana. La princesse de Galles est également accusée de s'être montrée violente physiquement envers son époux lorsqu'il était en train de prier.





Un geste de "désespoir"

Ce n'est pas le seul acte violent que Lady Diana aurait commis dans les années 1980. Sally Bedell Smith relate une scène troublante. Le couple se disputait régulièrement et Diana pouvait entrer dans des colères noires. Elle s'en prenait parfois à elle-même en brandissant des rasoirs ou des couteaux. Une grosse crise aurait pu prendre un virage dramatique à la veille de Noël en 1981. Diana était enceinte du prince William à l'époque mais cela ne l'a pas empêché de se jeter dans les escaliers de la résidence royale de Sandringham mais heureusement, elle ne s'est pas gravement blessée dans sa chute. Plus tard, Lady Di avait justifié son geste comme un acte de "désespoir."