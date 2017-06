Le journaliste sportif sénégalais Aboubacry Ba quitte la chaine canal+ pour la Guinée

Le journaliste sénégalais Aboubacry Ba, co-pésentateur de l’émission “Talents d’Afrique” avec l’actualité sportive sur le continent avec Canal+ a quitté la chaine française.



Après 5 années en France, le diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) va tenter un nouveau challenge en Afrique, plus précisément en Guinée avec le grand groupe de Communication CIS/ Média lancé par Antonio Souaré, actuel président de la Fédération de football de Guinée et patron du club Horoya.



Antonio Souaré qui veut lancer la plus grande chaîne de télévision sportive en Afrique, a recruté le talentueux journaliste du Sénégal pour diriger son projet de télévision en tant que Directeur Général.



Aboubacry Ba avait rejoint canal plus en septembre 2012, l’ancien journaliste de la Radio et télévision sénégalaise (RTS), animait avec Phillip Doucet l’émission “Les Talents D’Afrique.

La Rédaction