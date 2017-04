Le juge Souleymane Teliko traduit devant le Conseil de discipline pour un mail envoyé...

Le Juge Souleymane Teliko, auteur de plusieurs contributions publiés dans la presse a été traduit devant le Conseil de discipline de la magistrature, pour "violation de ses obligations déontologiques", nous apprend "L'Observateur".



Le magistrat Conseiller à la Cour d'appel de Thiès aurait envoyé à ses collègue un mail dans lequel, il dénonçait l'attitude du ministère de tutelle sur les affections de certains de collègues, "intervenues par consultation à domicile". Souleymane Téliko, membre élu du Conseil supérieur, fait observer que la consultation domicile "ne paraît pas justifiable et ce, pour une raison simple: cette procédure ne peut être utilisée qu'en cas d'urgence. Or, dans le projet qui nous a été soumis, il n'a pas été fait mention d'aucun élément de nature à caractériser cette urgence. Je suis au regret de constater qu'en dépit de toutes les protestations, la carrière des magistrats continue être gérée avec beaucoup de désinvolture. Apparemment, il faudra plus que de simples rejets motivés des membres élus pour remédier à cette situation. A mon avis, la situation est suffisamment préoccupante pour justifier la tenue d'une Ag de l'Ums afin que des pistes de solution puissent être envisagées".