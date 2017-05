Le maçon vole un chèque et le donne en guise de dot à sa fiancée En plus de faire de la prison, le maçon Aliou Ciss a sans doute perdu une fiancée. Il lui a remis un chèque volé en guise de dot. Hier, il a été condamné à une peine de six mois ferme. Les autres protagonistes de cette affaire ont été relaxés.

En demandant la main de sa copine, Aliou Ciss a voulu faire les choses en grand. Puisqu'il n'en a pas les moyens, le maçon a volé un chèque d'un montant de 400 000 F CFA qu'il a remis à sa fiancée. Il y a adjoint un coupon de tissu djezner. Cette folie lui vaut, depuis hier, un séjour carcéral de six mois, puisqu'il a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol de chèque et faux et usage de faux dans un document de banque. Cette indélicatesse a eu des répercussions négatives sur sa promise A. Diouf et son ami M. Lô. Les deux ont passé une semaine en prison, avant d’être libérés hier, suite à leur relaxe.



En effet, Aliou Ciss a profité de l'hospitalité offerte par M. Lô pour commettre son forfait. Son ami s'étant absenté un moment, il a pris le chèque pour ensuite l'offrir à A. Diouf en guise de dot. La future mariée a eu la désagréable surprise d’être arrêtée à la banque, lorsqu'elle s'est présentée pour retirer l'argent. Appréhendé à son tour, Aliou Ciss a déclaré aux policiers que le chèque lui a été remis en guise de paiement pour des travaux de menuiserie par son copain. C'est la raison pour laquelle ce beau monde s'est retrouvé en prison.



Seulement hier, à la barre, le maçon a lavé à grande eaux ses coprévenus. "C'est moi qui ai donné le chèque à A. Diouf. Il ne m'a pas été payé par M. Lô, mais je l'ai ramassé aux Parcelles Assainies. Un ami m'a dit: c'était au porteur, alors je l'ai donné à un élève pour le remplir", a confessé le maçon. Ainsi, le parquet a souligné que Ciss était responsable de tout ce qui s'est passé. Par conséquent, il a demandé qu'A. Diouf et M. Lô soient relaxés et que le maçon soit condamné à six mois ferme.



"Aliou Ciss a cherché à manipuler tout le monde pour laver son honneur. A cause de ses agissements, sa promise et son ami ont fait la prison. Il ne mérite pas l'amour de sa copine ni l'amitié de son copain", a fulminé Me Abdoulaye Tall. Ses confrères Mes Abdourakhmane Sow et Abdoulaye Seck ont renchéri que les coprévenus de Ciss doivent être relaxés. La partie civile qui a été informée par la banque s'est désistée. C'est pourquoi Aliou Ciss ne paiera pas de dommages et intérêts.



