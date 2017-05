Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le magazine Life & Style révèle que Beyoncé et Jay-Z ont investi plus de 500 000 dollars dans la chambre de leurs jumeaux ! Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 23:31 | | 0 commentaire(s)| C'est une information à peine croyable que nous révèle le magazine Life & Style. Selon la publication, le couple star a dépensé plus de 500 000 dollars pour décorer et aménager la chambre de leurs jumeaux à naître.

Pour ce prix-là, Beyoncé aurait notamment fait tomber une cloison entre deux chambres de sa maison de Los Angeles afin de créer une nouvelle grande chambre destinée aux bébés. Mais ce n'est pas tout puisque le couple a dépensé une fortune pour équiper cette chambre de deux lits pour bébé et de balancelles. Jay-Z et Beyoncé auraient même dépensé plus de 30 000 dollars dans du linge de maison comme des draps de créateurs ! Et c'est sans compter la garde robe déjà très garnie des deux futurs bébés. Enfin, pour protéger les oreilles des nourissons, les deux musiciens ont fait installer un système de sonorisation dans cette chambre extraordinaire.





