Le maire Amadou Diarra a voulu escroquer les commerçants du marché zinc, selon le responsable de l’Apr Pikine Nord

En voulant éclairer la lanterne des Sénégalais sur le blocage du projet de reconstruction du marché Zinc, le responsable de l’Apr de la commune de Pikine Nord, Mapenda Faye tacle sévèrement le maire de la commune Amadou Diarra qui ne cesse de s’épancher depuis un certain temps dans les médias, en attaquant les autorités étatiques et politiques de l’Apr de Pikine Nord. Selon Mapenda Faye, M. Diarra accuse ces autorités d’avoir bloqué le projet de reconstruction du marché Zinc. Et alors que « ce n’est pas vrai », lance-t-il.



Le responsable de l’Apr de la commune considère les propos de Diarra comme « fallacieux », pis « il voulait escroquer les commerçants du marché Zinc ». Par ailleurs, « c’est un canular voire une vaste escroquerie qui a été inventé », tonne-t-il.



« Nous allons faire face à lui et lui appliquer la loi du plus fort parce que nous n’accepterons plus que notre leader subisse des attaques des plus malsaines », dixit M. Faye qui estime que "Amadou Diarra est un nihiliste et il sera laminé au prochains législatives, il sait bien que l’Apr est majoritaire au niveau de la commune de Pikine Nord".



Il a aussi rappelé que le promoteur avec qui Diarra est en affaires, n’est pas « solvable », il est un pur « arnaqueur ». explique-t-il : « c’est le même promoteur à qui on avait confié les travaux du marché syndicats et un retard était noté sur l’exécution des travaux du marché ». « Amadou Diarra est incompétent », a-t-il ajouté.



Pour sa part, la coordonnatrice de l’Apr Pikine Nord, Salamata Koréra pense que les réactions dans les médias que mènent Amadou Diarra, prouve, dit-elle que « le Pds est en perte de vitesse face aux réalisations de Son Excellence le Président Macky Sall ».





Thierno Malick Ndiaye