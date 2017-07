Le maire de Sadatou rejoint l'Apr

Alors que la campagne bat son plein dans les grandes villes où les têtes de listes nationales rivalisent de diatribes et d'attaques verbales, à l'intérieur du pays également, c'est le temps des rivalités. A Bakel, la mouvance présidentielle et en train de procéder à des débauchages tous azimuts.



Le Pds a été la dernière victime, puisque le maire de Sadatou Abdou Karim Ba et son adjoint Boubacar Diallo ont décidé de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils en ont fait l'annonce hier en présence du président du Conseil départemental de Bakel, de Marième Sakho Kanté, responsable de première heure de l'Apr de Bakel.



L'As