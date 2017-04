Le maire de la commune de Sicap Liberté (Santhie Agne) a inauguré la place de Dream Park Le maire de la commune de Sicap Liberté, Santhie Agne a procédé samedi à Dakar, à l’inauguration de la place de Dream Park, qui est un espace de loisir et de détente pour les enfants.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir construit un nouvel hôpital (Santé) et un deuxième Cem (Education), c’est au tour des enfants de pouvoir bénéficier d’un terrain de jeux, d’avoir une espace de vie. 65 000 000 francs CFA ont été investis pour permettre aux enfants de Sicap Libertté 6 d’obtenir ce bijou magnifique qui entre dans le cadre de l’aménagement des territoires.



« Nous avons opté de rendre à la Sicap d’être plus attrayante. La Sicap était un quartier qui attirait et qui rendait fier ses habitants. C’était dû simplement au cadre de vie et nous avons pris le pari pour rétablir cet esprit », culmine le maire de la commune de Sicap Liberté, Santhie Agne.



Lui qui montre tout son engagement pour permettre à la Sicap de redorer le blason. Il dit: « nous nous engageons dans un projet d’assainissement de sécurisation et d’embellissement de la Sicap ».





« Aujourd’hui, nos enfants n’iront nulle part pour s’amuser, ils vont rester ici dans le quartier pour jouer dans ce terrain bien aménagé. C’est un cadre de vie », a souligné le maire qui soutient que « seul l’intérêt de Sicap liberté est mis en avant, il faut en profiter ».





Selon M. Agne, la sécurité n’est pas une compétence transférée à la collectivité territoriale. C’est dire que nous travaillons en étroit collaboration avec nos amis de la police de Dieuppeul. Mais il y a des préalables comme l’électricité pour assurer la sécurité.





Il demande à la jeunesse d’entretenir ce bijou et promet d’ici peu de mettre en place un terrain multifonctionnel.





Thierno Malick Ndiaye



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook