Le maître-mot de Madické Niang, député: "Nous allons défendre, le ngor, le jom, la sutura et le kersa*"

Dans ses nouveaux habits de président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie », Me Madické Niang a donné le ton de ce qui sera le comportement des députés du groupe du Pds et de ses alliés, à l’Assemblée nationale.



Le responsable libéral qui s’exprimait à la fin de l’installation de la 13e législature, a fait savoir qu’ils seront courtois sans se laisser faire. «J’ai dit une fois de plus, nous allons prendre en bandoulière, les valeurs qui ont été celles des Sénégalais et qui aujourd’hui, se font rares.



Le 'ngor, le jom, la sutura et le kersa' vont nous aider dans ce que nous ferons. Cela signifie que de cette langue, ne sortira nullement des injures pour en répondre ou pour en donner. Mais cela ne m’empêchera pas de défendre avec fermeté, les intérêts des Sénégalais et les droits de ma coalition. Je ne transigerai jamais. Je suis un homme de consensus, mais devant les questions de principes, je m’engage avec fermeté dans les situations qui frisent l’irresponsabilité et le manque d’éducation », a-t-il promis.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Aymerou Ngingue dit inscrire son mandat dans la continuité et apporter des changements. «Nous allons commencer cette Assemblée avec comme maîtres-mots, le dialogue et la concertation. Pour un débat d’idées. Il faut donc enrichir le débat pour que les Sénégalais sachent que ce qui se fait à l’Assemblée et au niveau des politiques de l’Etat. On ne peut pas avoir un Exécutif fort sans une majorité parlementaire. On va appuyer et contrôler l’action du gouvernement, pour que puissent s’exercer les politiques publiques », explique-t-il.

