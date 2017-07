Le manque de respect de Neymar Entre les supporteurs barcelonais et Neymar, le divorce semble consommé.

Tous les voyants – ou presque – sont au vert pour le PSG, toujours plus proche de boucler le transfert du siècle, en parvenant à attirer Neymar à Paris. Le Brésilien est en effet tombé d’accord avec les dirigeants parisiens et ces derniers peaufinent le montage financier devant permettre aux vice-champions de France, de s’acquitter des 300 millions d’euros nécessaires à son transfert tout en restant dans les clous imposés par le Fair-play financier voulu par l’UEFA.



Et si au Barça, dirigeants et coéquipiers tentent encore de convaincre Neymar de rester en Catalogne, les supporteurs barcelonais semblent avoir fait une croix sur le n°11 catalan. A en croire un sondage publié par Sport, ils sont ainsi 83% à souhaiter que le PSG paie les 222 millions – hors taxes – de la clause libératoire.



Surtout, ils ne sont pas moins de 91% à considérer que Neymar a manqué de respect au Barça, en souhaitant partir. De quoi inciter le quotidien catalan à barrer sa Une du jour d’un «Indignacion contra Neymar», traduisant le sentiment général en Catalogne. Et souhaiter pour le Brésilien (et le PSG et la Ligue 1) que son transfert à Paris soit rapidement acté, ses éventuelles retrouvailles avec les supporteurs barcelonais s’annonçant piquantes…



