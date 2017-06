Le maquillage en période de Ramadan selon le prêcheur Oustaz Assane Seck (SenTv) et Diarétou, maquilleuse professionnelle à SenTv

Se prononçant sur le maquillage qu'utilisent les femmes en période de Ramadan, Oustaz Assane Seck du groupe D-Média nous éclaire par rapport aux recommandations du Saint Coran sur le sujet. "Notre prophète (Saw), nous enseigne qu'il est haram à une femme d'afficher ses atouts. La femme doit couvrir de discrétion sa féminité apparente, à savoir son maquillage, son parfum, son aspect vestimentaire et ses autres accessoires, dans le simple but de ne pas attirer le regard des hommes", nous dit-il.



Selon lui, le maquillage est considéré comme inadéquat, car c'est un moyen de séduction et de charme. Une femme, quand elle sort, se maquille pour se faire une beauté. Et quand des personnes autres que son époux l'observent, c'est blâmable. La femme musulmane ne peut et ne doit se rendre belle en se maquillant que pour la seule vue de son seul époux, et ce, dans un cadre empreint d'intimité feutrée. Donc elle n'a pas le droit de sortir ainsi bien fichue.



Il précise que toutes les formes d'exhibitionnisme sont proscrites, que ce soit au niveau de la beauté naturelle de la femme ou artificielle qu'elle se fabrique. Mais il existe une nuance d'après Oustaz Assane Seck, qui voudrait dire que le maquillage soit autorisé avec un zeste de discrétion. "Si on l'applique, on doit faire en sorte que le maquillage ne soit pas prononcé et qu'il n'attire pas le regard des hommes".



Par ailleurs, Diariétou, maquilleuse à la SenTv affirme "pendant le mois de Ramadan je continue à faire mon travail. Rien ne change, car les journalistes et animatrices ne peuvent passer à l'antenne sans se maquiller. Seulement, il y a des types de maquillage pour les émissions GP c'est plus flashy et plus prononcé.



Seulement, il y a des journalistes qui viennent me dire d’être plus discrète sur les couleurs en cette période, mais la télé est régie par des normes, donc je ne fais que me les appliquer. C'est une exigence de se maquiller quand on paraît à la tété. Même si les hommes s'y soumettent, certains rechignent à le faire. Mais on les y oblige, c'est comme ça, c'est la règle. En tant que musulmane, je conseillerai aux femmes de ne pas utiliser certains fonds de teint qui sont imperméables et qui annulent toute ablution.





En outre, l'usage de gloss sucré qu'on peut avaler par inadvertance, est à surveiller. La meilleure chose à faire, c'est de se maquiller avant ses ablutions pour pouvoir prier sans inconvénient. Un jour, j'ai eu à interdire à une journaliste qui voulait rincer son maquillage pour faire ses ablutions, d'opérer. Car je lui ai mis le maquillage pour le journal de 17 heures et elle devait repasser au 19 heures 45. Je lui ai demandé d'attendre sa prochaine apparition pour enlever son maquillage, car je risquais d'avoir à tout refaire".



