Le mariage d'Adele était prévu pour fin décembre, voici pourquoi il n'a pas eu lieu

Adele a dit "oui" à Simon Kone­cki en octobre. La demande en mariage était accompagnée d'une belle promesse : la cérémonie devait avoir lieu trois mois plus tard, pendant les fêtes de fin d'année, à Hollywood. Mais la magie de Noël n'a pas fonctionné face à la logistique requise pour un tel événement. Accaparée par une tournée mondiale épuisante, la chanteuse de "Hello" a dû dire "bye bye" à ce beau projet.



Certains invités essentiels, dont des membres de la famille de son compagnon, ne pouvaient se rendre à Los Angeles fin décembre. "Comme tout s'est fait très vite, les gens avaient déjà prévu des choses", explique une source proche du couple dans les colonnes du Mirror. Néanmoins, "le mariage est toujours à l'hori­zon". Il devrait se dérouler à Londres au mois de mars. Le lieu exact et la date n'ont pas encore été déterminés.



