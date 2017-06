Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le mariage de l’année avec un budget de plus de 3 milliards de FCFA entre un riche Nigérian et l’ex de Rob Kardashian Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 07:43 | | 0 commentaire(s)| C’était certainement le mariage le plus luxueux de l’année. L’union entre Folarin Alakija, fils de la milliardaire nigériane et magnat du pétrole, par ailleurs femme la plus riche du continent Folorunsho Alakija, et l’iranienne Nazanin Ghaissarifar, ancienne étudiante en ingénierie biomédicale de l’université de Manchester, a tenu toute ses promesses et est resté gravée dans les mémoires.

Organisé dans le château Blenheim Palace, Oxfordshire en Angleterre, la cérémonie a mobilisé une décoration faite de près d’un million de roses, avec un gâteau de 12 mètres (imaginez vous-même le nombre d’étages), et la musique d’entrée des mariés a été interprété par le chanteur Robin Thicke. Il faut dire que la nouvelle épouse de Folarin, qui est aussi une des anciennes petites amies de Rob Kardashian, le frère de Kim, est issue d’une famille pauvre installée en Angleterre depuis une génération. L’heureuse élue à grandi dans le nguémé* avant de briss** en commençant une carrière de mannequin. Les contes de fées seulement Wanda People !

Un mariage XXL qui a émerveillé aussi bien les membres de la communauté nigériane basé en Angleterre que les Anglais eux-mêmes au point où cet événement a fait la Une de très sérieux médias tels que le Daily Mail ou encore le Indépendant. Un mariage qui intervient après une autre Wandayante cérémonie de dot qui avait vu la présence de la première dame Aïsha Buhari ainsi que celle du milliardaire AlikoDangote.

Toutes nos félicitations aux mariés oooh !Regardez quelques clichés de ce njokahmémorable et laissez-nous vos impressions.























