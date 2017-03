Le match Sénégal-Cote d'Ivoire interrompu après l'invasion du terrain Le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'a pas pu aller à son terme ce lundi à Chaléty. Une partie des spectateurs a envahi le terrain.

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux des meilleures sélections africaines s'affrontaient ce lundi soir à Charléty. Comme pressenti, et malgré le caractère amical du match, le duel a été très accroché. Malheureusement, il l'a a aussi été au sens propre du terme puisque des spectateurs sont descendus sur la pelouse et ont contraint l'arbitre à siffler la fin. Des bagarres avaient éclaté dans les tribunes, et des joueurs, qui n'ont pu rejoindre le vestiaire rapidement, ont même été attaqués par des pseudo-fans. Des scènes regrettables.

Avant ce chaos, il y a eu un match. Ce sont les "Lions" de la Téranga qui ont été les premiers à scorer dans cette partie. Après une première période vierge, les quarts de finaliste de la dernière CAN ont pris les devants grâce à un penalty. Sadio Mané l'a transformé avec succès, faisant quelque peu oublier son manqué au Gabon contre le Cameroun.



Les Sénégalais se dirigeaient vers ce succès étriqué avant que les "Eléphants" ne sauvent la parité par l'intermédiaire de Gohi Cyriac. L'attaquant de Fulham a égalisé à vingt minutes de la fin, marquant par la même occasion de précieux points aux yeux de son nouveau sélectionneur Marc WIlmots. Frapichement nommé, ce dernier n'était pas encore sur le banc mais dans les tribunes. Ses débuts officiels auront lieu en juin, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019.



source:goal.com



