Le méga meeting du ministre Oumar Gueye à Bambilor prend fin aujourd'hui au tribunal Le méga meeting organisé le 7 mai passé à Bambilor par Oumar Gueye pour réconcilier Ndiagne Diop et Mamadou Sall Diop s’est terminé au tribunal de Dakar.



Organisé par le ministre et Maire de Sangalkam, Oumar Gueye, le meeting a connu aujourd’hui sa fin. Cet appel du ministre avait engendré des coups et blessures de Cheikh Faye, le garde du corps du ministre de la pêche. En effet, Cheikh Faye qui est le garde du corps d’Oumar Gueye était aussi chargé de la sécurité du meeting. Et il avait à sa disposition 15 éléments. Le maire de Bambilor, Ndiagne Diop lui aussi avait engagé Adama Traoré et une quarantaine d’hommes pour attendrir le meeting. Cependant tout est partie en vrille lorsque Adama Traoré voulait monter sur la tribune où se trouvait le ministre Oumar Gueye. Bloqué par le garde du corps du ministre de la pêche, Adama Traoré, qui était armé, lui assène un bâton sur le nez occasionnant des blessures. A la barre, Adama Traoré n’était pas en mesure de nier les faits car la vidéo que détenaient les avocats montrait leur bataille. Aussi, le garde du corps du ministre avait en sa possession les radios qu’ils avaient fait sur sa blessure au nez. Des faits donc incontestables pour Adama Traoré qui lui vaut une peine d’emprisonnement ferme de trois mois en plus de cinq cent mille francs CFA pour dommages et intérêt pour les coups et blessures.

