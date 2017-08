Le message d'Arnold Schwarzenegger aux suprémacistes blancs L'acteur et ancien gouverneur de Californie a décidé de prendre la parole suite aux terribles événements survenus à Charlotteville.

Ce samedi, un rassemblement controversé de groupuscules de l'extrême droite américaine qui avait lieu à Charlottevilles a viré au cauchemar lorsqu'une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants antiracistes, tuant une femme et faisant de nombreux blessés.



À tous ces suprémacistes blancs et néo-nazis rassemblés, l'acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, 70 ans, a tenu à faire passer un message: "Permettez-moi d'être aussi brutal que possible: vos héros sont des losers", a-t-il commencé à dire, dans une vidéo rediffusée par TMZ.



"Vous supportez une cause perdue. Croyez-moi, je connaissais les nazis originaux, je suis né en Autriche en 1947, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale.



En grandissant, j'étais entouré d'hommes brisés... des hommes qui sont revenus de guerre remplis d'éclats d'obus et de culpabilité; des hommes qui ont été induits en erreur dans une idéologie perdue.



Et ce que je peux vous dire, c'est que ces fantômes que vous idolâtrez ont passé le reste de leurs vies à vivre dans la honte... et maintenant, ils reposent en enfer".



Et comme le souligne avec sagesse Schwarzenegger, "il n'est jamais trop tard pour faire le choix d'apprendre et d'évoluer, et de comprendre que tous les êtres humains ont la même valeur": "Vous avez la chance de vivre dans un pays qui vous permet de dire des choses horribles, mais pensez à la façon dont vous pourriez utiliser ce pouvoir, pour faire quelque chose de bon", a-t-il conclu.



