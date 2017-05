Le message énigmatique de Zlatan Ibrahimovic avant la finale de la Ligue Europa

Victime d’une déchirure des ligaments croisés il y a un mois, et donc absent pour toute la fin de saison, le géant suédois de Manchester United a publié un post Instagram des plus déroutants, à quelques jours de la finale européenne des Red Devils.

Zlatan Ibrahimovic jouera-t-il la finale de la Ligue Europa, programmée mercredi 24 mai, entre Manchester United et l’Ajax Amsterdam ? A priori incongrue – car le Suédois a été opéré le mois dernier pour soigner une déchirure des ligaments croisés du genou droit, blessure qui impose environ six mois d’arrêt -, la question se poserait presque ce samedi.



Toujours aussi fort pour faire parler de lui, Ibra a en effet publié sur Instagram une vidéo le montrant en pleine rééducation, en train de marcher dans une piscine, accompagnée d’une mention plutôt énigmatique : “Ready for the final” (“Prêt pour la finale” en VF). Malgré tout le sens de la mise en scène qu’on lui connaît, il y a cependant bien peu de chances qu’on voie le natif de Malmö jouer mercredi soir à la Friends Arena de Solna…



