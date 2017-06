Le milliardaire Bocar Samba Dièye endetté à hauteur de 6 milliards, la Cbao saisit et vend trois de ses maisons

Le riche commerçant, Bocar Samba Dièye, est dans un grand conflit avec la Cbao. La banque accuse l’homme « de n’avoir pas honoré une créance de 6 milliards de francs Cfa ». Sur ce, elle a déjà saisi et vendu trois de ses maisons, renseigne Le Quotidien.

Le journal qui retrace les faits rapporte que M. Dièye a déjà introduit une procédure de référé sur difficulté. Et, c’est le 09 juin qu’elle sera plaidée au Tribunal des référés.

En effet, suite à la plainte déposée par la Cbao, la décision du tribunal de Grande instance de Dakar avait ordonné le 23 avril 2017, son expulsion de ses maisons. En appel, le droit de la propriété de la Cbao a été remis en cause. Néanmoins, le tribunal de Grande instance a ordonné son expulsion. La raison: « le procès-verbal d’adjudication et les états des droits réels du 28 novembre 2016 confèrent la propriété de ces biens à la banque ».

Dans le journal, un proche du commerçant sous le couvert de l’anonymat explique que « la créance de 6 milliards de francs Cfa alléguée par le Groupe Attijariwafa (Cbao) n’existe pas. M. Dièye avait bénéficié d’un découvert de 4 milliards de la banque mais s’est acquitté de la somme en versant chaque mois de plus de 400 millions ».

Cette affaire risque d’être un peu complexe. Les avocats de la défense ont également introduit une procédure pour solliciter la discontinuité des poursuites afin de prouver que les immeubles en question ne sont plus à la disposition de la Cbao.

Actusen.com



