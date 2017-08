Le milliardaire camerounais Baba Danpullo, qui pèse 550 milliards de F CFA, veut investir au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017

À la tête d’un groupe géant et d’une fortune estimée à 550 milliards de F CFA (840 millions d’euros), le Camerounais Baba Danpullo souhaite diversifier ses activités au Sénégal.

Il a été reçu le 27 juillet par Macky Sall , qui l’a invité à déjeuner au palais présidentiel (dans la salle Sénégambie, réservée aux hôtes de marque ), l’a décoré de l’ordre national du Lion et a multiplié les gestes à son égard : présentation par le ministre Abdou Aziz Tall du Plan Sénégal émergent, visite de la ville nouvelle de Diamniadio et de l’aéroport international Blaise-Diagne.

Une mission d’experts viendra dès cette semaine, concrétiser ses projets d’investissements dans l’immobilier, le tourisme, le transport aérien, l’agriculture et, surtout, l’élevage. Elle prendra contact avec l’Agence des grands travaux et des investissements de l’État (Apix).



Par Jeune Afrique



