Le ministère du tourisme débloque 5 milliards pour booster le secteur touristique national

La cérémonie de signature des premières conventions du Crédit hôtelier et touristique (CHT), organisée par le ministère du tourisme et des transports aériens avec les bénéficiaires, s’est tenue ce vendredi au King Fahd Palace.



A hauteur de 5 milliards de nos francs, ce fonds est destiné à accompagner des entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, la création d’entreprises et le renforcement de fonds de roulement, a notifié la représentante de Mme Mariama Ndoye Seck, ministère du Tourisme et des Transports aériens, Zeynab Mbengue Wade. Qui ajoutera qu’avec ce crédit, 302 emplois naîtront dans ce secteur. Toutefois, la dame exhorte les bénéficiaires à rembourser les prêts afin que l’action soit pérennisée