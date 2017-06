Le ministre Amadou bat Pape Alé Niang journaliste (Mohamed Ndiaye DIAKHATE)

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Pape Alé NIANG sort les Cafards de Seynabou Ndiaye DIAKHATE de l’OFNAC » vous avez porté des allégations à l’encontre du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan en l’occurrence Monsieur Amadou BA.



Cela nous désole de constater qu’en tant qu’investigateur avéré, vous ne saviez pas que l’actuel ministre des Finances n’est pas le premier à entrer en Politique.



On a connu sous le régime de SENGHOR, un certain Babacar BA tout-puissant Ministre des Finances siégeant au bureau politique des socialistes. Le Président Abdou DIOUF dans son temps n’a pas souhaité que son Ministre des Finances, du Plan et du Commerce, Moussa TOURE fasse de la politique et il avait ses raisons mais ce dernier a voulu le faire en reconnaissance à son mentor dans le parti socialiste. Et jusqu’à nos jours, aucun ministre des Finances n’a gaspillé l’argent du contribuable dans la politique et Amadou BA ne fera pas exception.



Nous ne sommes pas juristes pour vous lire le droit mais la constitution sénégalaise n’interdit pas à un Ministre de la République et de surcroît, homme d’Etat de faire de la politique. Cette décision revient à qui de droit.



Dès lors, Monsieur le Ministre des Finances,

Monsieur Amadou BA est libre de faire de la Politique s’il a assez d’experts compétents qui lui permettent d’accroître la croissance du Sénégal de 3,6% en 2013 à 6,4% en 2016.

est libre de faire de la Politique s’il a assez d’experts compétents qui lui permettent d’accroître la croissance du Sénégal de 3,6% en 2013 à 6,4% en 2016. Monsieur Amadou BA est libre de faire de la Politique après avoir participé à l’élaboration et à la matérialisation du Plan Sénégal Emergent (P.S.E) si cher au Président de la République Macky SALL .

est libre de faire de la Politique après avoir participé à l’élaboration et à la matérialisation du Plan Sénégal Emergent (P.S.E) si cher au Président de la République . Monsieur Amadou BA est libre de faire de la Politique après avoir trouvé des fonds nécessaires pour le financement des programmes élaborés dans le PSE. Nous rappelons que lors de la rencontre du Groupe consultatif de Paris en 2014, le Sénégal a obtenu de la part des bailleurs de fonds, plusieurs engagements financiers à hauteur de 3.729,4 Milliards de Franc CFA pour 1.853 Milliards recherchés.

est libre de faire de la Politique après avoir trouvé des fonds nécessaires pour le financement des programmes élaborés dans le PSE. Nous rappelons que lors de la rencontre du Groupe consultatif de Paris en 2014, le Sénégal a obtenu de la part des bailleurs de fonds, plusieurs engagements financiers à hauteur de 3.729,4 Milliards de Franc CFA pour 1.853 Milliards recherchés. Monsieur Amadou BA est libre de faire de la Politique après avoir levé 660 Milliards de Francs CFA lors de l’Eurobond 2017 avec un taux d’intérêt à 6,25% sur 16 ans afin que ces fonds puissent financer des programmes tels que le Train Express Régional (TER), le remboursement de la dette intérieure à hauteur de 100 milliards FCFA pour 2017, la construction de forages et de pistes ruraux pour le désenclavement de certaines zones, la construction du pont de Rosso, la construction du stade municipal des Parcelles Assainies pour n’en citer que ceux-là.

Nous sommes étonnés de vous entendre dire « qu’il est l’homme le plus riche du Sénégal » alors que les organes de sondage économique du Sénégal et en Afrique ne l’on jamais cité dans leurs publications.



Récemment, un de ces organes a publié la liste des 10 sénégalais les plus riches du pays et le nom du ministre n’y figure pas. Dès lors, votre acharnement sur l’homme nous scandalise.



Nous suivons régulièrement vos chroniques sur dakarmatin et nous apprécions à sa juste valeur, la qualité des investigations menées avec des éléments de preuve avérés. Mais à notre grand étonnement, toutes vos allégations portées sur le ministre sont des spéculations et affirmations gratuites. Vous n’avez pas donné ni mentionné un élément de preuve pour étayer vos analyses, RIEN QUE DES ALLEGATIONS.



Soit votre objectif est de nuire le ministre soit vous avez mal fait votre devoir cette fois-ci mais en tant que chroniqueur avéré et journaliste d’investigation de surcroît, vous êtes passé à côté de l’objectif visé, car vos déductions sont sans fondement.



Nous avons l’impression que vous voulez créer une divergence entre le Président de la République et son Ministre des Finances.



Le Ministre Amadou BA a toujours déclaré « Je suis au service du Président de la République, si demain il me demandait d’aller à Pikine ou à Fongolémi, je le ferais » ou encore « Je ne suis demandeur de rien concernant la tête de liste de Benno BokK Yakaar et je suivrai les directives de son Excellence le Président Macky SALL », alors comment cette personne a-t-elle des ambitions pour remplacer son mentor ? Je pense que NON.



Nous avons l’impression que vous êtes la voix de lobbies tapis dans l’ombre dont le seul objectif est de discréditer le régime actuel.



Nous remercions le Président Macky SALL d’avoir fait de Amadou BA ce qu’il est aujourd’hui.

Il l’a nommé Ministre des Finances en 2014, puis Coordonnateur de l’APR de la Commune des Parcelles Assainies de Dakar en 2016 et puis, Tête de liste de Benno Bokk Yakaar pour le département de Dakar lors des prochaines législatives. Tout ceci montre la confiance qu’il lui porte.



Amadou BA est un homme d’Etat, un Travailleur, un Réunificateur, un Pacificateur et un Homme de grand cœur ce qui lui a valu le titre de « Meilleur Ministre des Finances d’Afrique en 2017 », prix décerné par le Magazine britannique « THE BANKER ».



Donc cette autorité mérite tout le respect qui se doit, car cette distinction honore le Sénégal et tout Sénégalais doit être fier de son Ministre des Finances.



Le Ministre est fier d’être un homme de réseaux du Président Macky SALL, le réseau des Ministres de la République qui travaille pour l’Emergence du Pays à travers le Plan Sénégal Emergent.



Le Ministre ambitionne de gagner le département de Dakar et de soutenir le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE pour la victoire au niveau national lors des élections législatives de Juillet 2017. Ensuite, pour donner un second mandat au Président de la République lors des présidentielles de 2019.



Le Ministre fait partie des rares dirigeants sénégalais ayant fait leurs études au Sénégal. Mais les hautes fonctions étatiques qu’il a eu à diriger depuis le régime socialiste, lui ont permis d’avoir des privilèges qui lui procurent une certaine aisance financière. Et il le partage avec les nécessiteux. Monsieur Amadou BA offre des moutons aux plus démunis lors des fêtes de Tabaski

offre des moutons aux plus démunis lors des fêtes de Tabaski Monsieur Amadou BA offre des dons aux plus démunis lors des fêtes de Korité

offre des dons aux plus démunis lors des fêtes de Korité Monsieur Amadou BA octroie des bœufs aux mosquées de sa commune lors des fêtes de Tamkharit

octroie des bœufs aux mosquées de sa commune lors des fêtes de Tamkharit Monsieur Amadou BA accompagne les pélérins lors des fêtes religieux tels que Gamou de Tivaouane, Magal de Touba, Appel layenne, Marche Pélerinage marial de Poponguine…

accompagne les pélérins lors des fêtes religieux tels que Gamou de Tivaouane, Magal de Touba, Appel layenne, Marche Pélerinage marial de Poponguine… Monsieur Amadou BA aide à la construction de Mosquée, de daaras coraniques et appuie les églises catholiques

aide à la construction de Mosquée, de daaras coraniques et appuie les églises catholiques Monsieur Amadou BA aide les femmes à trouver des financements auprès des institutions financières nationales

aide les femmes à trouver des financements auprès des institutions financières nationales Monsieur Amadou BA subventionne les ASC de football de sa commune

subventionne les ASC de football de sa commune Monsieur Amadou BA aide les malades, les invalides et les nécessiteux

aide les malades, les invalides et les nécessiteux … Au moins, il a la bonté d’aider les pauvres avec le peu que Dieu lui a donné et c’est à encourager et à féliciter.

M. NIANG, vous êtes une référence dans le journalisme car beaucoup de vos confrères actuels imitent votre façon de faire les revues de presse. Vous êtes une référence avec vos débats politiques de qualité alors ne vous abaissez plus en portant des affirmations gratuites sur un Ministre d’Etat, un Ministre de la République.



M. NIANG ne faites pas partie de ces journalistes ou patrons de presse qui ont combattu le régime du Président Abdoulaye WADE jusqu’à sa chute et maintenant, se glorifie d’être des défenseurs du Président de la République actuel. Car la mission primaire du journaliste n’est pas de nous gouverner ou de nous donner des informations erronées pour l’intérêt de personnes malveillantes mais de fournir à la population, la vérité vérifiée.



Enfin, veuillez revisitez vos cahiers d’école qui vous demandent d’avoir des éléments de preuve avant d’écrire ou d’accuser une personne car vous ignorez les conséquences de vos accusations.



Sur un autre registre, des personnes malintentionnées ont conçu et affiché des posters avec l’image du Ministre Amadou BA et du Président Macky SALL avec le slogan qui reprend mot à mot celui de Nicolas SARKOZY à la présidentielle française de 2007 «ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE »



Le Ministre et ses collaborateurs déplorent cette forfaiture tentant de nuire à son image et à celle du Président Macky SALL. En Homme politique avisé, le Ministre respecte les règles édictées par l’organe de régulation de l’audiovisuel CNRA pour ne pas produire et montrer des affiches durant cette période de précampagne. Ensuite, la décence nous oblige de ne pas produire de telles affiches sachant que c’est le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE qui est tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections. Donc, l’objectif premier de ces ignares est de créer la discorde entre les têtes de liste de notre coalition.



Notre rôle n’est pas de corriger les journalistes qui s’essaient à l’écrit ou qui essaient de vendre leurs journaux mais de leur rappeler leur mission qui est de donner les informations justes et de faire une analyse objective des éléments recueillis. Mais à notre grand étonnement le journal Les Echos du Jour à la date du Jeudi 08 Juin 2017, titre à sa UNE « AMADOU BA INONDE DAKAR D’AFFICHES ET ACCUSE… »

M. Mbaye THIANDOUM, ne faites pas partie de ces personnes qui détériore l’image du journalisme en produisant des écrits diffamatoires.



Le fait de vouloir lancer votre journal n’en vaut pas la peine. Les Sénégalais ne lirons vos papiers que si le contenu est objectif et non sensationnel.



Chers détracteurs, orientez vos combats ailleurs que sur la personne du Ministre car il travaille pour l’intérêt général et n’a pas le temps pour les détails.



Le Ministre et ses collaborateurs ne vous suivront pas dans cette voie visant à nous détourner de notre mission républicaine et politique. Donc, économisez vos forces à des faits utiles.



Mohamed Ndiaye DIAKHATE

Responsable Politique APR

des Parcelles assainies

Coordonnateur du Collège Républicain Dans votre chronique sur dakarmatin titré «» vous avez porté des allégations à l’encontre du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan en l’occurrenceCela nous désole de constater qu’en tant qu’investigateur avéré, vous ne saviez pas que l’actuel ministre des Finances n’est pas le premier à entrer en Politique.On a connu sous le régime de SENGHOR, un certaintout-puissant Ministre des Finances siégeant au bureau politique des socialistes. Le Président Abdou DIOUF dans son temps n’a pas souhaité que son Ministre des Finances, du Plan et du Commerce,fasse de la politique et il avait ses raisons mais ce dernier a voulu le faire en reconnaissance à son mentor dans le parti socialiste. Et jusqu’à nos jours, aucun ministre des Finances n’a gaspillé l’argent du contribuable dans la politique etne fera pas exception.Nous ne sommes pas juristes pour vous lire le droit mais la constitution sénégalaise n’interdit pas à un Ministre de la République et de surcroît, homme d’Etat de faire de la politique. Cette décision revient à qui de droit.Dès lors, Monsieur le Ministre des Finances,Nous sommes étonnés de vous entendre dire «» alors que les organes de sondage économique du Sénégal et en Afrique ne l’on jamais cité dans leurs publications.Récemment, un de ces organes a publié la liste des 10 sénégalais les plus riches du pays et le nom du ministre n’y figure pas. Dès lors, votre acharnement sur l’homme nous scandalise.Nous suivons régulièrement vos chroniques sur dakarmatin et nous apprécions à sa juste valeur, la qualité des investigations menées avec des éléments de preuve avérés. Mais à notre grand étonnement, toutes vos allégations portées sur le ministre sont des spéculations et affirmations gratuites. Vous n’avez pas donné ni mentionné un élément de preuve pour étayer vos analyses,Soit votre objectif est de nuire le ministre soit vous avez mal fait votre devoir cette fois-ci mais en tant que chroniqueur avéré et journaliste d’investigation de surcroît, vous êtes passé à côté de l’objectif visé, car vos déductions sont sans fondement.Nous avons l’impression que vous voulez créer une divergence entre le Président de la République et son Ministre des Finances.Le Ministre Amadou BA a toujours déclaré «» ou encore «», alors comment cette personne a-t-elle des ambitions pour remplacer son mentor ? Je pense queNous avons l’impression que vous êtes la voix de lobbies tapis dans l’ombre dont le seul objectif est de discréditer le régime actuel.Nous remercions led’avoir fait de Amadou BA ce qu’il est aujourd’hui.Il l’a nommé Ministre des Finances en 2014, puis Coordonnateur de l’APR de la Commune des Parcelles Assainies de Dakar en 2016 et puis, Tête de liste de Benno Bokk Yakaar pour le département de Dakar lors des prochaines législatives. Tout ceci montre la confiance qu’il lui porte.est un homme d’Etat, un Travailleur, un Réunificateur, un Pacificateur et un Homme de grand cœur ce qui lui a valu le titre de «», prix décerné par le Magazine britannique «».Donc cette autorité mérite tout le respect qui se doit, car cette distinction honore le Sénégal et tout Sénégalais doit être fier de son Ministre des Finances.Le Ministre est fier d’être un homme de réseaux du, le réseau des Ministres de la République qui travaille pour l’Emergence du Pays à travers le Plan Sénégal Emergent.Le Ministre ambitionne de gagner le département de Dakar et de soutenir le Premierpour la victoire au niveau national lors des élections législatives de Juillet 2017. Ensuite, pour donner un second mandat au Président de la République lors des présidentielles de 2019.Le Ministre fait partie des rares dirigeants sénégalais ayant fait leurs études au Sénégal. Mais les hautes fonctions étatiques qu’il a eu à diriger depuis le régime socialiste, lui ont permis d’avoir des privilèges qui lui procurent une certaine aisance financière. Et il le partage avec les nécessiteux.Au moins, il a la bonté d’aider les pauvres avec le peu que Dieu lui a donné et c’est à encourager et à féliciter.M. NIANG, vous êtes une référence dans le journalisme car beaucoup de vos confrères actuels imitent votre façon de faire les revues de presse. Vous êtes une référence avec vos débats politiques de qualité alors ne vous abaissez plus en portant des affirmations gratuites sur un Ministre d’Etat, un Ministre de la République.M. NIANG ne faites pas partie de ces journalistes ou patrons de presse qui ont combattu le régime du Président Abdoulaye WADE jusqu’à sa chute et maintenant, se glorifie d’être des défenseurs du Président de la République actuel. Car la mission primaire du journaliste n’est pas de nous gouverner ou de nous donner des informations erronées pour l’intérêt de personnes malveillantes mais de fournir à la population, la vérité vérifiée.Enfin, veuillez revisitez vos cahiers d’école qui vous demandent d’avoir des éléments de preuve avant d’écrire ou d’accuser une personne car vous ignorez les conséquences de vos accusations.Sur un autre registre, des personnes malintentionnées ont conçu et affiché des posters avec l’image duet duavec le slogan qui reprend mot à mot celui de Nicolas SARKOZY à la présidentielle française de 2007 «Le Ministre et ses collaborateurs déplorent cette forfaiture tentant de nuire à son image et à celle du. En Homme politique avisé, le Ministre respecte les règles édictées par l’organe de régulation de l’audiovisuel CNRA pour ne pas produire et montrer des affiches durant cette période de précampagne. Ensuite, la décence nous oblige de ne pas produire de telles affiches sachant que c’est lequi est tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections. Donc, l’objectif premier de ces ignares est de créer la discorde entre les têtes de liste de notre coalition.Notre rôle n’est pas de corriger les journalistes qui s’essaient à l’écrit ou qui essaient de vendre leurs journaux mais de leur rappeler leur mission qui est de donner les informations justes et de faire une analyse objective des éléments recueillis. Mais à notre grand étonnement le journalà la date dutitre à sa UNE « AMADOU BA INONDE DAKAR D’AFFICHES ET ACCUSE… »M. Mbaye THIANDOUM, ne faites pas partie de ces personnes qui détériore l’image du journalisme en produisant des écrits diffamatoires.Le fait de vouloir lancer votre journal n’en vaut pas la peine. Les Sénégalais ne lirons vos papiers que si le contenu est objectif et non sensationnel.Chers détracteurs, orientez vos combats ailleurs que sur la personne du Ministre car il travaille pour l’intérêt général et n’a pas le temps pour les détails.Le Ministre et ses collaborateurs ne vous suivront pas dans cette voie visant à nous détourner de notre mission républicaine et politique. Donc, économisez vos forces à des faits utiles.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook