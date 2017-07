Le ministre Mamadou Talla tacle Abdoulaye Wade « il va prendre sa retraite politique au soir du 30 juillet »

Le coordonnateur du parti maron/beige dans le département de Kanel est à coup sûr de la victoire de Benn Bokk yaakaar dans son fief. Selon lui, les réalisations du président Macky Sall dans les 50 villages qu’il a pu sillonner avec les 10 maires du département constitue un bilan positif. "Partout où nous sommes passés les populations ont été reconnaissantes du travail qui a été fait par le président et son gouvernement », a renseigné le ministre de la formation professionnelle.



Le ministre en a profité ainsi pour déplorer la violence notée au sein de la coalition Benno book Yaakaar pendant la campagne électorale. De son avis, la violence ne mène à rien et cela ne passera pas, tout en rassurant que la coalition présidentielle gagnera les 45 départements.



Interpellé sur le retour du « Pape du Sopi », M. Talla promet de pousser Abdoulae Wade à la retraite au soir du 30 juillet 2017 ; car il sera battu à Plate couture. « Wade n’a plus d’ambition pour le pays, son seul soucis c’est d’amnistier son fils Karim Wade, nous luis devons respect mais s’il veut installer la violence dans le pays, cela ne passera pas du tout ».



Il a par ailleurs regretté la démission du ministre Thierno Alassane Sall dans l’Apr. En l'en croire, « ce n’est pas le moment et puis Thierno Alasane Sall devrait revoir sa position parce que Thiès est très important pour Benoo bokk yaakaar. Mais qu’à même il est libre de faire son choix. Mais, Nul n’est irremplaçable », explique le ministre de la formation professionnelle.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net