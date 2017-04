Le ministre de l’artisanat Mamadou Talla a annoncé la tenue du 8 au 14 mai prochain de la première édition du Salon international de l’artisanat de Dakar

Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla a annoncé, samedi à Tambacounda, la tenue du 8 au 14 mai prochain de la première édition du Salon international de l’artisanat de Dakar.



"Le Sénégal, en dehors des foires régionales comme celle d’aujourd’hui, va organiser le premier salon international de l’artisanat de Dakar, prévu du 8 au 14 mai", a notamment dit M. Talla qui présidait l’ouverture officielle de la 3-ème édition de la foire régionale de l’artisanat de Tambacounda.



"On mettra l’accent sur le ‘Made in Senegal’, (les produits fabriqués au Sénégal)", a-t-il indiqué, précisant qu’il s’agira de promouvoir le mobilier, les différents équipements et autres produits fabriqués par les artisans sénégalais, comme cela se fait à Abidjan, au Niger, au Mali.



"J’invite tous les acteurs à s’impliquer pour une bonne réussite de cette manifestation", a-t-il dit en direction des exposants de cette foire venus de différentes régions du pays, estimant que c’est une occasion d’exposer les produits artisanaux du terroir.



Le président de la chambre des métiers de Dakar Maguette Mbow, par ailleurs président de l’Union nationale des chambres de métiers, gérera le comité technique de ce salon, a indiqué M. Talla.



Des pays de la sous-région et du reste du monde sont attendus à cette rencontre internationale prévue au CICES, a dit en marge de la cérémonie d’ouverture, le directeur de l’Agence pour la promotion, et le développement de l’artisanat (APDA) Papa Amady Ndao.



Pour lui, ce salon qui fait suite à une recommandation de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et que jusqu’ici le Sénégal n’avait pas encore mise en œuvre, sera "l’évènement-phare de l’artisanat sénégalais".



Il a ajouté qu’il sera une "bonne chose non seulement pour notre artisanat, mais aussi pour notre tourisme qui connaît une embellie".



Aps