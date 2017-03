Le ministre de la Santé annonce l'arrivée de nouvelles machines pour les hémodialysés Awa Marie Coll Seck a profité des questions d'actualité d'hier à l'Hémicycle pour annoncer l'arrivée de nouvelles machines pour le traitement des hémodialysés et des malades du cancer.

Lors de leur face-à-face avec le gouvernement, les députés ne se sont pas uniquement intéressés aux questions politiques. Dans les débats, les parlementaires ont également soulevé des sujets d'ordre social comme la santé. C'est ainsi que le député Amadou Dia est revenu sur la panne de la machine de radiothérapie et le traitement de dialyse au Sénégal.



Sur le dernier aspect, le ministre de la Santé a renseigné que malgré des efforts entrepris pour soulager les hémodialysés, les problèmes restent constants, Awa Marie Coll Seck a déploré les longues files d'attentes notées dans les centres de traitement avant d'annoncer l'arrivée de nouvelles machines pour mieux prendre en charge les malades.



" Nous avons acheté plus de 200 autres appareils qui vont arriver et sont en train d’être mis en place dans certaines régions. L’Hôpital de Saint-Louis a connu une augmentation du nombre de lits, car au lieu de six appareils, il va désormais compter 20 de plus. L’Hôpital de Diourbel aura également son centre ", selon Awa Marie Coll Seck.



Concernant la panne de la machine de radiothérapie, le ministre a rassuré qu'il est prévu prochainement la réception de quatre accélérateurs de particules, c'est-à -dire des appareils de dernière génération qui permettent de faire la radiothérapie. Ainsi, pour la répartition, deux seront attribués à l’Hôpital Le Dantec, un pour Dalal Jamm et un pour le secteur privé Dans sa lancée, cette dernière révèle qu'il est prévu la création d'un institut du cancer au niveau de Diamniadio et une décentralisation de la prise en charge au niveau des pô￴les régionaux.



Le ministre de la Santé n'a pas manqué de faire savoir que le problème de la machine est lié à l'embargo dont a été victime la banque logée au Soudan. Ce qui a fait que cette institution financière n'a pas pu honorer la facture des appareils qui devaient arriver en fin 2016. Awa Marie Coll Seck s'est voulue toutefois rassurante par rapport à la prise en charge des malades atteints de cancer : " je voudrais vous affirmer qu'aucun malade qui devait faire la radiothérapie, n'a été oublié. Aujourd'hui, nous avons 36 patients qui sont prises en charge par l'Etat en collaboration avec le Maroc ".



