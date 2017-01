Le monde est à l'aube d'un "avenir sombre" : le rapport alarmiste du renseignement américain

Donald Trump va entamer sa présidence américaine alors que le monde fait face à un risque croissant de conflits internationaux et un recul des valeurs démocratiques sans précédent depuis la Guerre froide, a prévenu le renseignement américain dans un rapport aux accents apocalyptiques, publié ce lundi 9 janvier.



Dans "Tendances globales : paradoxe du progrès", le National Intelligence Council pointe que les évolutions économiques et politiques, le changement technologique, ainsi qu'une relative perte de leadership américain, "laissent présager un avenir sombre et difficile".



"Les cinq prochaines années verront émerger des tensions dans et entre les pays", insiste le rapport. "Pour le meilleur ou pour le pire, le paysage mondial qui émerge pousse à sa fin d'une ère de domination américaine, après la Guerre froide."



Ses conclusions pointent ainsi différents facteurs comme l'agressivité accrue de la Russie et de la Chine, les conflits régionaux, le terrorisme, la hausse des inégalités de revenus et le changement climatique. En revanche, "Tendances globales" évite délibérément d'analyser les choix de politique américaine.



Le National Intelligence Council, groupe de recherche placé sous l'autorité du Bureau du directeur du renseignement national qui coordonne 17 agences de renseignement, émet ce type de rapport tous les quatre ans, soit la durée du mandat présidentiel américain.



"Imposer l'ordre dans ce chaos apparent"



Ce rapport offre une vision presque apocalyptique des défis auxquels la prochaine administration Trump devra faire face : extrême disparité des revenus, mouvements démographiques, impact du réchauffement climatique, intensification des conflits...



"Cela sera bien plus difficile de mener une coopération internationale et de gouverner comme le public l'attend", craignent les auteurs.



Quant au modèle de libéralisme qui prévaut dans le monde occidental, estime le rapport, il se trouve sous la menace du populisme à travers le monde, qu'il soit de droite ou de gauche. "Les peuples réclameront aux gouvernements de leur assurer sécurité et prospérité, mais des revenus stagnants, la défiance, la polarisation et une liste de défis naissants freineront leurs performances", résume encore le rapport.



Donald Trump, président-élu qui prendra ses fonctions le 20 janvier, héritera de quelques dossiers brûlants, notamment le conflit en Syrie et la lutte contre les groupes extrémistes.



"Cela sera tentant d'imposer l'ordre dans ce chaos apparent", mettent en garde les auteurs du rapport. "Mais cela serait trop coûteux sur le court terme, et [cette stratégie] échouerait sur le long terme."



