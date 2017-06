Le monde musulman célèbre la fête de l'Aïd El Fitr

Plus divisé que jamais, le monde musulman célèbre ce dimanche, la fête de l'Aïd El Fitr. Alors que l'on se bat toujours en Irak et en Syrie contre les groupes armés, la crise au sein des pays du golfe vient assombrir un peu plus le tableau de cette fête. Le clivage sunnite-chiites est plus que jamais mis en avant.

Jour de fraternité, de pardon et de réconciliation, les musulmans célébreront ce Aid el Fitr en rangs dispersés.

Il convient tout de même de se rappeler que c'est une journée de fête pendant laquelle, après le mois de ramadan, plus d'un milliard de musulmans sur la planète fête l’accomplissement du ramadan et leur réussite à jeûner tout un mois. En famille surtout et entre amis, ils se rencontrent, se rendent visite, partagent leurs repas et se pardonnent.

Repas et pâtisseries sont préparés à cette occasion dans chaque foyer et partagés avec familles, amis ou offerts aux voisins. Le tout dans la joie et la bonne humeur.

C'est aussi un jour de cadeau. Les familles offrent à leurs enfants jouets, argent, et beaux habits.

Pour les musulmans, c'est surtout un moment pour l'auto-évaluation du mois de jeûne qui vient de s'écouler. Chacun réfléchit sur les bonnes choses qu'il a accomplies et ce qu'il devrait encore accomplir pour que son jeûne soit accepté.Comme toutes les fêtes religieuses musulmanes, l'Aid El Fitr est un grand moment de réflexion et de spiritualité.

Eid al-Fitr prayer in Al-Aqsa Mosque Anadolu Agency via Getty Images

Eid al-Fitr prayer in Qatar Anadolu Agency via Getty Images

Eid El Fitr in TURKEY OZAN KOSE via Getty Images

EID in EGYPT Amr Dalsh / Reuters

Eid Al-Fitr In Indonesia NurPhoto via Getty Images

Eid El Fitr in PAKISTAN ABDUL MAJEED via Getty Images

EID In KOSOVO ARMEND NIMANI via Getty Images

EID in RUSSIA Sergei Karpukhin / Reuters

Eid al-Fitr in Bangkog, Thailand NurPhoto via Getty Images

EID in Gaza Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

EID in AFGHANISTAN Omar Sobhani / Reuters

Eid in India. sabirmallick via Getty Images

Eid In Yemen MOHAMMED HUWAIS via Getty Images

