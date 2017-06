Le mouvement citoyen Bës du Niakk décide

La coalition Mankoo Taxawu Senegaal tend vers l'implosion. Le mouvement citoyen pour la refondation nationale, Bës du Niakk, a décidé de sanctionner la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, dirigée par le maire de Dakar. C'est pour dénoncer fermement les investitures. Les camarades du marabout politicien, Serigne Mansour Sy Djamil, fustigent avec la dernière énergie, la faible représentativité de leurs candidats.



"Considérant le poids électoral de Bës du Niakk, classé deuxième derrière Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections législatives de 2012 à Pikine, la coordination de Bës du Niakk dénonce et condamne sans réserve le comportement clanique et égoïste des membres de la commission des investitures de Mankoo Taxawu Senegaal", s'offusque Bira Lô , responsable à Pikine Nord. Face à la presse hier à Pikine Nord, les 16 responsables communaux de Bës du Niakk ont dit toute leur amertume.



A l'en croire, il y a un mépris notoire à l'égard des responsables et militants de Bës du Niakk. A Pikine, le parti espérait diriger la liste départementale, mais hélas, le choix a été porté sur Idrissa Diallo. Bës du Niakk se contente de la 2e place occupée par une femme. "Nous exigeons à la commission de procéder à la correction de ses impairs dans les plus brefs délais. Pour rétablir le parti dans sa dignité et dans ses droits. Nous réclamons deux candidats titulaires sur la liste départementale, et au moins trois candidats titulaires sur les 10 premiers sur la liste nationale", martèle M.Lô . Selon lui, si cette injustice n'est pas réparée, Bës du Niakk va sanctionner la coalition Mankoo Taxawu Senegaal.



