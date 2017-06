Le mystère d'Anya, le bébé qui dort depuis presque un an !

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

Un mystère qui intrigue la science. Les médecins sont actuellement en train de se pencher sur le cas d'Anya Metyolkina, une fillette de 18 mois qui dort depuis presque un an sans interruption comme le rapporte le Siberian Times. Pendant qu'elle dort, Anya ne se réveille même pas pour manger ou pour aller aux toilettes mais pour autant, il se trouve qu'elle soit en très bonne santé. La fillette s'endort généralement pour quelques jours avant de se réveiller quelques heures puis de replonger dans le sommeil.

Quand Anya est endormie, rien n'arrive à la réveiller. Des tests ont montré que le rythme cardiaque de la petite fille se ralentit et que sa température corporelle chute. Elle passe de de 37 à 35°C. Les parents d'Anya ont découvert la particularité de leur enfant quand elle était âgée de 6 mois. Elle s'est endormie en plein repas. 24 heures après, elle dormait toujours. La mère de l'enfant l'a alors transportée à l'hôpital, craignant que sa fille se trouvait dans le coma. Les médecins l'ont alors rassurée en lui disant qu'elle dormait tout simplement. La petite fille se trouve à l'hôpital depuis un an bientôt et subit de nombreux examens médicaments pour pouvoir expliquer scientifiquement sa particularité. Les experts penchent pour le syndrome de Klein-Levin qui se caractérise par de grandes phases de sommeil.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook