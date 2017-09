Le nouveau Ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye tend la main à l’opposition

A peine nommé à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye tend la main aux acteurs politiques pour un processus électoral consensuel. Il y a de quoi rassurer l’opposition, qui ne fait plus confiance au régime en matière électorale depuis les chaotiques dernières élections législatives.



Sur sa page Facebook, le successeur de Abdoulaye Daouda Diallo promet de tout mettre en œuvre pour que les processus électoraux en vue, puissent se tenir à la grande satisfaction de tous. Par ailleurs, il prend l’engagement de donner le meilleur de lui-même pour servir le Sénégal.



Le maire de Linguère rassure l’ensemble des acteurs de sa volonté de travailler pour que la sécurité soit présente partout, dans le territoire. Auparavant, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à remercier le Président Macky Sall et le Premier ministre. Son choix ne dissipera sans doute pas les craintes de l’opposition, mais Aly Ngouille Ndiaye peut apaiser un temps soit peu. Le premier Conseil des ministres est prévu pour lundi prochain.





