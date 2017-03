Le nouveau Président Gambien Adama Barrow à Tivaouane ce Vendredi 3 Mars 2017

Le Président de la République de Gambie, S.E.M. Adama Barrow sera ce vendredi 3 mars 2017, l'hôte de marque de la ville sainte de Tivaouane, dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié au Senegal du jeudi 2 au samedi 4 mars 2017, à appris Asfiyahi.Org de sources officielles. Il sera accueilli à Tivaouane à partir de 9H, par le porte parole du Khalif Général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy AL Amine, Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Maodo Sy Dabakh, Serigne Mame Ousmane Sy Habib, et l'ensemble de la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Cette visite marque la nouvelle dynamique des relations entre les deux pays suite au changement intervenu en Gambie. Elle traduit la volonté, fortement exprimée par les deux Chefs d'Etat, de renforcer les liens entre les deux pays pour en faire un modèle de coopération, de partenariat et de fraternité.



Apres Tivaouane, Adama Barrow fera cap sur Touba, où il sera reçu par le Khalif Général des Mourides, et y effectuera la prière du vendredi.