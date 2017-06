Le nouveau chéri de Rihanna est un riche businessman saoudien, il s'appelle Hassan Jameel

Ce mercredi 28 juin, TMZ nous apprend quen'est plus célibataire. Alors que Drake n'a pas réussi à garder la belle chanteuse dans ses bras, c'estqui attiré celle que l'on surnomme la Sirène de la Barbade dans ses filets. Richissime homme d'affaire saoudien, Hassan est issu d'une des familles les plus riches du pays.En effet, l'entreprise familiale Adbul Latif Jameel (dont il est vice-président) détient les droits de vente des voitures Toyota dans tout le Moyen-Orient.semble toutefois avoir un goût prononcé pour les jolies femmes. Déjà en juillet dernier, il avait envoûté la mannequin Naomi Campbell . L'homme d'affaire serait-il un collectionneur de conquêtes ? Pas si sûr ! D'après une source proche dequi a témoigné pour The Sun : "Cette rela­tion est vrai­ment sérieuse.a déjà dit à tous ses amis qu’elle est amou­reuse et ça se voit qu’elle est déjà accro. Ils ont passé beau­coup de temps ensemble, rien que tous les deux et sont vrai­ment très inves­tis dans cette rela­tion. Ils se réjouissent de la compa­gnie de l’autre."Hassan etpartagent donc une relation fusionnelle, jusqu'au bout des doigts. En témoignent les photos dévoilées ce 28 juin, où la belle et son prince très musclé partagent un moment sensuel dans une piscine...Voici ci dessous des photos de Rihanna surexcitée dans une piscine avec son nouveau chéri.