Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le nouveau soutien d’Adele aux victimes de la Grenfell Tower Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2017 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Adele rend visite aux héros de l'incendie, à Londres.





L’incendie aura provoqué au moins 80 morts. La chanteuse Adele a fait preuve d’une incroyable générosité en dédiant une chanson aux victimes de la catastrophe, et en appelant son public à effectuer des dons. Ayant vécu une partie de sa jeunesse dans ce quartier de Tottenham, la chanteuse Adele s’est sentie particulièrement concernée par ce drame. Elle a pris quelques minutes pour parler à ses fans de l’effroyable incendie : «Je vous promets que chaque centime récolté leur sera reversé directement», avant d’ajouter que ceux qui n’avaient pas les moyens pouvaient se rendre utile en parlant à leur entourage de l’incident : «C'est atroce que nous ne puissions pas obtenir de réponses. C'est notre job en tant qu'êtres humains».





Une nouvelle preuve de générosité



Ce n’est pas le premier geste qu’effectue Adele en soutien aux victimes. Moins de 24 heures après l’accident, la chanteuse s’était rendue, anonymement, sur les lieux pour venir en aide aux rescapés, en tentant, tant bien que mal de les réconforter. Elle avait également rencontré, quelques jours après, les pompiers étant intervenus sur l’incendie pour les soutenir avec «une tasse de thé et un câlin». Ces héros avaient été extrêmement touchés par cette douce intention.



source: parismatch Lors de son premier concert depuis l’effroyable incendie londonien, Adele a dédié une chanson aux victimes de la Grenfell Tower, et a appelé aux dons.L’incendie aura provoqué au moins 80 morts. La chanteuse Adele a fait preuve d’une incroyable générosité en dédiant une chanson aux victimes de la catastrophe, et en appelant son public à effectuer des dons. Ayant vécu une partie de sa jeunesse dans ce quartier de Tottenham, la chanteuse Adele s’est sentie particulièrement concernée par ce drame. Elle a pris quelques minutes pour parler à ses fans de l’effroyable incendie : «Je vous promets que chaque centime récolté leur sera reversé directement», avant d’ajouter que ceux qui n’avaient pas les moyens pouvaient se rendre utile en parlant à leur entourage de l’incident : «C'est atroce que nous ne puissions pas obtenir de réponses. C'est notre job en tant qu'êtres humains».Une nouvelle preuve de générositéCe n’est pas le premier geste qu’effectue Adele en soutien aux victimes. Moins de 24 heures après l’accident, la chanteuse s’était rendue, anonymement, sur les lieux pour venir en aide aux rescapés, en tentant, tant bien que mal de les réconforter. Elle avait également rencontré, quelques jours après, les pompiers étant intervenus sur l’incendie pour les soutenir avec «une tasse de thé et un câlin». Ces héros avaient été extrêmement touchés par cette douce intention.source: parismatch



Accueil Envoyer à un ami Partager