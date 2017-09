Le nouveau système informatique de la douane est ‘’une véritable révolution’’ (Responsable)

La nouvelle version du système informatique de l’Administration des Douanes sénégalaises, qui consacre la dématérialisation de la déclaration en douane et la généralisation de la signature électronique, est ‘’une véritable révolution’’, selon le directeur dudit système, le colonel Alioune Dione.



Cette version ’’introduit beaucoup de nouvelles fonctionnalités et préfigure d’un environnement de dédouanement entièrement sans papiers et sécurisé, en vue de répondre aux multiples défis de l’heure, de réduire les coûts de dédouanement’’, a t-il dit, samedi.



Le système permet aussi d’augmenter la collecte des recettes de l’Etat et de contribuer à la lutte contre la fraude et les différents trafics, ’’avec notamment la mise en cohérence des différents outils de ce système pour améliorer la palette de contrôle’’, a t-il ajouté.



Le colonel Dione s’exprimait lors du démarrage des journées de partage et de vulgarisation du processus de dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur.



Cette nouvelle version issue de l’unification du socle de ‘’Gestion automatisée des informations douanières et des échanges’’ (GAINDE) avec le module ‘’GAINDE DEMAT’’ et ‘’GAINDE EXTENSION’’ permet de préserver aussi la sécurité nationale, a t-il indiqué.



‘’Nous avons déjà le document de référence et l’autorité est en train de chercher les financements qui nous permettront de pouvoir connecter toutes les unités intérieures douanières du Sénégal’’, a assuré le directeur du système informatique des Douanes, qui soutient qu’en trois ans, près de mille acteurs ont été formés pour mieux utiliser le système.



Ce processus, qui est en phase finale, participe ‘’activement’’ à la facilitation des échanges et à une modernisation accrue des méthodes et pratiques administratives par une disparition ‘’progressive’’ du papier, a t-il relevé.



’’Actuellement, tous les développements informatiques liés à cette application ont été achevés et les phases de tests fonctionnels et de sécurité sont en cours’’, a t-il assuré.





Aps