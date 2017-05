Le numéro deux du PDS, Oumar Sarr en meeting à Touba: "Karim reviendra, qu'il plaise ou non à Macky" C'est un meeting qui a failli être interdit par le préfet du département de Mbacké que les responsables libéraux Oumar Sarr et Me Madické Niang ont présidé ce week-end à Mbacké, au cours duquel, ils ont lancé un défi au pouvoir.

L'exécutif local avait fini de publier un arrêté d'interdiction au vu des risques d'échauffourées qui pesaient sur ce rendez-vous entre libéraux et karimistes. Le coordonnateur du PDS Oumar Sarr en a déduit une tentative de sabotage qui n'a pas prospéré.



Toutefois, il promet de rendre compte à l'ancien Président Abdoulaye Wade, leader du PDS. "J'appellerai le Président Wade et notre candidat Karim Wade pour leur dire combien Touba a mobilisé. L'Etat a usé de tous les subterfuges pour saboter ce meeting. Leurs manigances n'ont pas abouti. Nous sommes satisfaits de votre mobilisation. Le PDS et les mouvements karimistes sont imperturbables".



Oumar Sarr de poursuivre sous les acclamations du public, "tout le monde sait combien pèse le PDS à Touba. C'est la résultante du rapport que Me Abdoulaye Wade entretient avec Touba".

Abordant la question la question du retour annoncé mais non encore effectif de Wade-fils au Sénégal, le coordonnateur du PDS se voudra menaçant. "Qu'il plaise ou non à Macky Sall, Karim reviendra au Sénégal et viendra à Touba".



La rencontre a été précédé par des jets de lacrymogènes aux alentours de 17 heures. Les forces de l'ordre tentaient de disperser le rassemblement des jeunes au meeting dans un premier temps, autorisé puis interdit.



